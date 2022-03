Zukunft Innenstadt Hohenlimburg

Innenstädte sterben immer mehr aus. Immer mehr Ladenlokale stehen leer oder es gibt nur noch die gleichen Geschäfte... Das beobachtet man ja in den letzten Jahren immer mehr in vielen Städten. Durch die Pandemie hat sich das Ganze auch irgendwie nochmal verstärkt und das natürlich auch bei uns hier in Hagen. Um die Zukunft der Innenstadt von Hohenlimburg, da kümmern sich grade die Initiative Innenstadt und zwei Beratungsbüros drum.