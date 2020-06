Zurück im Schlosshof

So schön der Schlossgarten ist. Richtig echt sind die Schlossspiele nur oben im Schlosshof. Und für die Organisatoren auch deutlich einfacher zu handlen. Das Motto dieses Jahr passt in die Zeit: ZusammenHalten - gerade in der Corona-Zeit wichtiger denn je. Die Schlossspiele laufen von Mitte bis Ende August. Jedes Jahr besuchen rund 5000 Menschen die Veranstaltungen. Und das seit der ersten Spielzeit im Jahr 1954.





Es gibt u.a. eine Celtic Night am 22.8.