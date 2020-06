Zurück zum Alltag

Viele Ärzte und Therapeuten waren die letzten Wochen anders als sonst im Einsatz. Statt in der eigenen Praxis haben sie in den Diagnose- und Behandlungzentren mitgeholfen. Andere haben die Arbeit umgestellt und die Patienten per Telefon oder Video-Sprechstunde betreut. Gleichzeitig haben zum Beispiel ältere Patienten Praxisbesuche aus Sorge vor Ansteckung vermieden.

Nun gehe es darum, Normalität in der ambulanten Versorgung zu schaffen. Wichtig: Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion sollten sich weiter zunächst per Telefon beim Arzt melden um so weitere Ansteckungen zu vermeiden. Auch die Hotline des Hagener Gesundheitsamtes ist weiter ansprechbar.