Zverev in Halle nach Kraftakt im Viertelfinale

Halle/Westfalen (dpa) - Eineinhalb Wochen vor Wimbledon-Beginn befindet sich Alexander Zverev weiter in guter Rasenform. Der Weltranglisten-Dritte gewann beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle sein Achtelfinale gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) und schaffte damit den Einzug ins Viertelfinale. Dort bekommt es Zverev an diesem Freitag mit Sonegos Landsmann Flavio Cobolli zu tun.

Zverev konnte in der OWL Arena im ersten Durchgang seine Chancen nicht nutzen und geriet so einen Satz in Rückstand. Doch im zweiten Satz steigerte sich der gebürtige Hamburger. Zverev schlug nun besser auf und schaffte nach rund 80 Minuten den Satzausgleich.

Große Freude bei Zverev

Im dritten Abschnitt brachten Zverev und Sonego ihre Aufschlagspiele dann jeweils durch, sodass die Entscheidung im Tiebreak fallen musste. Dort hatte die deutsche Nummer eins die besseren Nerven und verwandelte nach 2:23 Stunden ihren ersten Matchball. Für Zverev war es im fünften Duell mit Sonego der fünfte Erfolg. Danach sprang er auf dem Centre Court in die Luft und schrie seine Freude heraus. Die Zuschauer feierten ihn nach dem Kraftakt lautstark.

Vor Halle hatte Zverev bereits bei den Boss Open in Stuttgart überzeugt und erst im Finale gegen den Amerikaner Taylor Fritz verloren. Der Rasen-Klassiker in Wimbledon beginnt am 30. Juni. Dort unternimmt Zverev nach seinem enttäuschenden Viertelfinal-Aus bei den French Open den nächsten Anlauf auf den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel.