Zwei Einbrüche

Der Einbruch im Gemeindehaus passierte in der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag, der im Schnell-Imbiss in der Nacht auf Freitag. Ein unbekannter Täter stieg durch ein schmales Kippfenster in das Gemeindehaus in der Voerder Straße ein. Im Inneren dursuchte der Täter die Räume und Behältnisse. Dabei riss er eine Tür mit Rahmen heraus. Er nahm Musikinstrumente sowie Teile einer Musikanlage mit. In der Weststraße gab es einen Einbruch in einen Schnell-Imbiss. Der Täter warf die Glasscheibe der Eingangstür mit einem Stein ein und erbeutete 700 Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch entgegen (Nummer: 02331-986-2066).