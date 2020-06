Zwei erfolgreiche Kontrollen

In beiden Fällen kontrollierten die Beamten auf der Schwerter Straße. Am Morgen fiel ihnen ein Mann auf, der seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Er zeigte Anzeichen von Drogenkonsum, gab aber an, in der letzten Zeit nichts zu sich genommen zu haben. Ein anschließender Test bewies das Gegenteil. Dem Hagener wurde eine Blutprobe entnommen.

Am Nachmittag überprüfte die Polizei einen Pkw, der in die Eckeseyer Straße einbog. Der Fahrer zeigte nur einen Fahrzeugschein, einen Führerschein hatte er nicht. Die beiden Personen durften nicht weiterfahren. Der Mann ohne Führerschein bekam eine Anzeige.