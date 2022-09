Zwei Mal Polizei

Gleich zwei Beispiele, wie man es nicht machen sollte. Am späten Freitag Abend beschädigte ein bislang Unbekannter zwei parkende Autos beim Vorbeifahren - und fährt einfach weiter. Das Ganze auf der Lützowstraße in Richtung Feithstraße. Zeugen sprechen von einem grau-silbernen Peugeot und lockigen Haaren am Steuer.