Zwei Praxen mit Problemen

Der Hagener Kinderarzt Dr. Wolf geht mit 74 Jahren immer noch nicht in Rente. Der Grund: Für die Praxen in Eilpe und auf Emst gibt es zu wenig Personal. Gesucht wird ein angestellter Arzt oder ein Nachfolger für Dr. Wolf. Auf lange Sicht droht den Praxen die Schließung. Allgemein ist unsere Stadt in Sachen Kinderärzten mehr als ausreichend aufgestellt: Es gibt momentan 13 Kinderärzte in der Stadt und es besteht eine Niederlassungssperre, das meldete uns die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe.