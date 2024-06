Zwei Tage "Ganz in weiß"

Am 17. und 18. August stehen dann wieder weiß gedeckte Tische im Volmepark bereit. Wer mag, kann dort zwanglos Platz nehmen und sein eigenes Picknick mitbringen. Vor Ort werden auch Waffeln gebacken und Wein verkauft. Am Samstag gibts Informationen und Mitmach-Aktionen zum Thema "Die Farbe Weiß in der Natur", der Sonntag beginnt mit einem interreligiösen Gottesdienst. An beiden Tagen gibts ein kleines Musikprogramm mit Lukas Dylong. Samstag startet das Picknick an der Volme um 15 Uhr, Sonntag um 11 Uhr. Ganz in weiß wird von einem Team Ehrenamtlicher organisiert, die sich vor sieben Jahren bei der Zukunftssschmiede zusammen gefunden hatten.