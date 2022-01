Zwei Tote bei Feuer in Eckesey

Für Stunden war die Eckeseyer Straße wegen des Einsatzes gesperrt. Per Ninawarnapp gab es eine Warnung und die Empfehlung, Fenster und Türen geschlossen zu hatten. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner und holte zunächst sechs Leicht- und zwei Schwerverletzte aus dem Haus.

Dann war aber noch von zwei Vermissten die Rede.





Nach den Löscharbeiten kamen die Feuerwehrleute erst in das Dachgeschoss und fanden dort eine tote Frau. Ein weiterer Leichnam wurde dann am Abend in der Wohnung gefunden, in der das Feuer ausgebrochen war; der konnte noch nicht identifiziert werden, auch das Geschlecht ist unklar.