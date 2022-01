Zwei Unfälle auf der A 45 sorgen für Chaos

Erst hatte es am Mittag vor der Dauersperrung in Lüdenscheid gekracht. Da ist ein Kleintransporter auf einen LKW am Stauende aufgefahren. Später ist dann im Kreuz Hagen ein PKW auf einen LKW aufgefahren. Deshalb ist die A 45 weiter gesperrt. Der Verkehr Richtung Süden wird im Kreuz Hagen abgeleitet. Die Umleitung durchs Volmetal ist dicht. Bei den Unfällen mit mehreren Scherverletzten waren jeweils Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer weiter den Stau weiträumig zu umfahren.