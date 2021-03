Zwei Unfälle auf der Feithstraße

Gleich zwei Unfälle gestern auf der Feithstraße. Am Nachmittag krachte es in Höhe Fernuni. Eine Autofahrerin verletzte sich dabei leicht. Beide Fahrzeuge waren so beschädigt, dass Abschlepper kommen mussten. Über die Verkehrsprobleme haben wir euch am Nachmittag auf dem Laufenden gehalten.

