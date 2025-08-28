Das Land NRW hat einen Staatssekretär nach Hagen geschickt, damit der sich zwei Wohnungsbauprojekte ansehen kann. Nummer eins ist auf Höhe Emst im Elmenhorst, Nummer zwei ist in Hohenlimburg im Spieck. Es geht um Neubauten mit insgesamt 124 Wohnungen.

Auf Emst (Bild oben) fördert das Land 84 davon mit insgesamt rund 15 Millionen Euro. Die Mieten werden für einen Neubau günstig sein: Sie liegen zwischen 6,50 Euro und 9,50 Euro. Bei den Wohnungen wird auch die Umgebung berücksichtigt: Zum Bauplan gehören Gemeinschaftsgärten, Treffpunkte und Spielplätze. Oberbürgermeister Erik Schulz lobt hier die Förderpolitik des Landes:





Das zweite Wohnprojekt mit Landesförderung ist "Im Spieck" in Hohenlimburg (Bild unten). Hier entstehen 40 Wohnungen nach einem cleveren Förderkonzept: Der Bau wird gefördert, die Wohnungen sind aber nicht in der Belegungsbindung. Stattdessen nimmt der Hohenlimburger Bauverein als Verantwortlicher vor Ort Wohnungen aus seinem Altbestand für die Sozialbindung. Diese Wohnungen haben dann jeweils Flächen, die mit denen der Neubauwohnungen vergleichbar sind, und sind für 5,85 Euro pro Quadratmeter zu bekommen.