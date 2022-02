Die Zweitboosterung kommt derzeit infrage für Hagener über 70, für Bewohner in Pflegeheimen und für Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen. Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Anjali Scholten hält die Zweitboosterung für diese Gruppen für wichtig, damit der Infektionsschutz bestehen bleibt. Die Zweitboosterung ist für die Meisten ab drei Monate nach der ersten Boosterimpfung möglich. Beschäftigte in medizinischen und Pflegeeinrichtungen sollen sechs Monate warten.





Wer geboostert ist, zwischendurch infiziert war und genesen ist, braucht nach derzeitigem Stand keine weitere Boosterimpfung.