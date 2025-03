Zweiter Bauabschnitt und Besichtigungen

Die Sanierungsarbeiten am Haus Harkorten gehen in die nächste Runde. In den kommenden Wochen wird an der Außenhaut gearbeitet, also an den Wänden und ihrer Verschieferung. Die Arbeiten am Dach konnten letztes Jahr abgeschlossen werden, das war der erste Bauabschnitt.

© Verein zur Förderung des Erhalts und der Entwicklung von Haus Harkorten e.V.