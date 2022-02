Das berührt uns sehr

#Polizei #Hagen #ZweiVonUns

Liebe Facebook-Community,

der brutale Mord an unserer Kollegin und unserem Kollegen in Rheinland-Pfalz macht uns fassungslos, wütend und traurig zugleich. Solch eine sinnlose Tat schmerzt uns bis ins Mark und wir können einfach nicht glauben, was in dieser Nacht passiert ist. Aber wir müssen akzeptieren, dass zwei von uns plötzlich nicht mehr da sind. Zwei, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatten. In unseren Gedanken sind wir bei unseren Kolleginnen und Kollegen, den Angehörigen und Freunden.

Auch wenn ein Trost für uns als Polizei derzeit nur schwerlich möglich ist, wirkt die momentane Anteilnahme von zahlreichen Menschen wie Balsam auf unserer Polizistenseele und berührt uns sehr. Der Zuspruch und das Mitgefühl, was wir allein nur hier in Hagen durch E-Mails, Briefe und Kommentare bei Social-Media erfahren haben, fühlt sich gut an und macht uns - bei aller Trauer - auch stolz. Stolz, Teil dieser „Polizisten-Familie“ sein zu dürfen. Besonders beeindruckt hat uns ein Hagener Bürger, der einen Strauß weisser Rosen und eine Kondolenzkarte auf unserer Polizeiwache Hoheleye für uns abgegeben hat. Für all diese Unterstützung möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken.

Wir alle sind Polizistinnen und Polizisten aus Leidenschaft. Wir lieben unseren Beruf. Ein Beruf, der nicht einfach nur ein Job ist. Er ist Berufung. Wir sind zur Polizei gegangen, weil wir Bürgerinnen und Bürgern helfen möchten. Wir möchten sie schützen und für Gerechtigkeit einstehen. Wir sorgen jeden Tag und rund um die Uhr dafür, dass sich alle Menschen sicher fühlen können. Und das tun wir sehr gerne und aus voller Überzeugung. Dabei ist es Teil unserer Aufgabe, unsere Demokratie zu verteidigen und Gesetze durchzusetzen. Manchmal leider auch mit Gewalt. Aber wir sind in erster Linie auch Menschen. Wir lachen, wir weinen und sind auch schon mal wütend oder verärgert. Wir haben Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde. Und ja, wir machen auch Fehler, aber lernen aus ihnen. Vor allem aber freuen wir uns jeden Tag darüber, wenn wir wieder unbeschadet nach Hause kommen und unsere Liebsten in den Arm nehmen dürfen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir in Ausübung unseres Dienstes beleidigt, bespuckt, angegriffen verletzt und im schlimmsten Fall sogar getötet werden. Jede Kontrolle könnte unsere Letzte sein. Zwar sind wir sehr gut ausgebildet und haben zu vielen Dingen, die wir jeden Tag erleben, eine professionelle Distanz. Aber es gibt Dinge, die berühren uns einfach sehr. Da kann man nur schwerlich einen Abstand zu gewinnen. Das ist spätestens dann der Fall, wenn Kolleginnen oder Kollegen von uns im Dienst getötet werden. Dies führt uns immer wieder auch sehr deutlich die Gefährlichkeit unseres Berufes vor Augen. Eine Tatsache, über die man sich als Polizistin oder Polizist nicht jeden Tag Gedanken machen möchte, aber letztlich machen muss. Wir alle haben uns diesen tollen Beruf freiwillig ausgesucht und sind uns über die negativen Seiten sehr bewusst. Wir kommen aber jeden Tag sehr gerne zu unserem Dienst, weil die positiven Erlebnisse deutlich überwiegen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei Ihrer nächsten Begegnung mit uns nicht nur die Uniform, sondern auch den Menschen dahinter sehen. Ein Mensch, der für unser aller Sicherheit vor Ihnen steht. Ein Mensch, der sogar seine Gesundheit und sein Leben für Sie riskieren würde. Ein Mensch, der Ihren Respekt mehr als verdient hat!

Bleiben Sie gesund!

Ihre Polizei Hagen