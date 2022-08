28 Biere aus der ganzen Welt, Foodtrucks und Musik. All das gibt es am nächsten Wochenende auf dem 1. Bier- und Futtermarkt. Außerdem planen die Organisatoren von Hoopfen & Salz einen der längsten Tresen in NRW. 24 Meter lang soll er werden. Das Essen wird hauptsächlich von Hagener Gastronomiebetrieben wie der "Cantine Souvlaki Bar" oder "Steffens BBQ und Grill" angeboten. Und auch das musikalische Bühnenprogramm beherbergt ausschließlich Hagener Bands. Freitag und Samstag geht die Veranstaltung von 17 bis 23 Uhr mit anschließender After-Show-Party im Hopfen & Salz. Am Sonntag gehts dann um 12 Uhr los und um 18 Uhr ist Ende.

Ab morgen (Samstag) gibt es außerdem Bierdeckel zu kaufen, mit denen ihr für knapp 20 Euro unterer anderem ein Probierglas und fünf Freibiere bekommt. Kaufen könnt ihr die Online auf hopfenundsalz.de, im Restaurant selbst und im M12 in der Mittelstraße.