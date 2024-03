Osterflaute: DRK sucht Blutspender in Hagen

Weil über Ostern viele Menschen in den Urlaub fahren, werden die Blutreserven in diesem Zeitraum erfahrungsgemäß etwas knapp. Das Deutsche Rote Kreuz ist deshalb auf der Suche nach spontanen Blutspendern. Mittwoch (27.03.) und Donnerstag (28.03.) kann man im Spendezentrum in der Feithstraße zum Blutspenden vorbeischauen. Von Karfreitag bis Ostersonntag bleibt das Spendezentrum geschlossen. Ab Ostermontag ist es dann wieder geöffnet. Dienstag und Mittwoch steht außerdem das Blutspendemobil auf dem Friedrich Ebert Platz. Alle Blutspendetermine in unserer Stadt findet ihr hier.