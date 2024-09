100 Jahre HAGENRING

Der HAGENRING ist ein Künstlerbund und zählt zu den ältesten in Nordrhein-Westfalen. Gegründet hat er sich 1924, um zu verhindern, dass die Kunstszene in Hagen nach dem Tod von Karl Ernst Osthaus und dem Verlust der Sammlung Folkwang an die Stadt Essen an Bedeutung verliert. Um das 100 jährige Bestehen zu feiern, stellen 34 Künstlerinnen und Künstler im Alter von 28 bis 92 Jahren ihre Werke aus. Mehr Infos hört ihr im Beitrag.

Die Sonderausstellung öffnet am Donnerstag, den 12. September, und kann bis zum 10. November besucht werden. Sonntags führen die Künstler sogar selbst durch die Ausstellung. Eine Anmeldung hierfür ist nicht notwendig.