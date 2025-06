Im Gespräch mit American Mother

Diane Foley hat 2021 einen der für den Tod ihres Sohnes verantwortlichen Terroristen getroffen und ist mit ihm ins Gespräch gekommen. Ihre Geschichte hat sie in dem Buch "American Mother" niedergeschrieben. Das Buch diente auch als Vorlage für die gleichnamige Oper von Charlotte Bray, die aktuell im Theater aufgeführt wird.

Im Anschluss an die Vorstellung Mittwochabend können Interessierte mit Diane Foley, ihrem Co-Autor Colum McCann und Charlotte Bray ins Gespräch kommen. Ein Besuch der Oper im Vorfeld ist keine Voraussetzung, um an dem Gespräch, welches auf Englisch und Deutsch geführt wird, teilzunehmen. Los geht es auf der Probebühne "Opus" um ca. 21 Uhr 10. Die Teilnehmerzahl ist auf 180 begrenzt .Die Eintrittskarten sind kostenlos und können an der Theaterkasse abgeholt werden