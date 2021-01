1.500 Euro für Luftreiniger

Das Geld wird in vier neue Luftreiniger investiert, die Viren und Bakterien filtern und unschädlich machen sollen. Allgemein kann sich das Theater in dieser schwierigen Zeit über verschiedene Spenden, Hilfsprogramme der Bundesregierung und das Entgegenkommen des Vermieters freuen. Ohne die vielen Formen der Unterstützung würde das Theater die Corona-Krise vielleicht nicht überleben. Das Theater an der Volme feiert im September sein zehnjähriges Bestehen.