Werdringer Theatersommer

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Bei schlechtem Wetter weicht das Ensemble jeweils ins Theater an der Volme aus. Im Juli gibt es dort dann ebenfalls eine Persiflage auf einen Film-Stoff: "Die wunderbare Welt der Amnesie".





Ende September hat "Die angezogene Pistole 44 1/4" Premiere. Mitte November dann die Weihnachtskomödie "Kevin allein in Hagen".





Friedel Hiersenkötter schaut auch wieder im Theater an der Volme vorbei - am 6.11. Und in Kürze gibt es Solo-Konzert und Lesung mit Stefan Kleinkrieg von Extrabreit...am 23. Mai... Viel los, in dem kleinen Theater auf dem Elbersgelände...





Theater an der Volme – Kleine Kapelle — Großes Theater