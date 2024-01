18-Jährigem Finnentroper wird Totschlag vorgeworfen

Der 72-Jährige war am Mittwochmittag in einer Straße in Finnentrop gefunden worden. Er hatte mehrere Stichverletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, starb der Mann kurze Zeit später.

18-Jähriger soll die Tat begangen haben

Noch am gleichen Tag meldete sich ein 18-Jähriger bei der Polizei und gab zu die Tat begangen zu haben. Wieso er den 72-Jährigen verletzte ist noch unklar. Genauso wie weitere Hintergründe der Tat. Der 18-Jährige ist inzwischen dem Haftrichter vorgeführt worden. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor.