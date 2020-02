21.000 Weihnachtsbäume

Vom 02. bis zum 06. Januar konnten die Bäume auf allen Schulhöfen im Hagener Stadtgebiet abgelegt werden. Zum ersten Mal konnten die Bäume anschließend noch an den Wertstoffhöfen in Haspe und Obernahmer, an der Kompostierungsanlage Donnerkuhle und am Betriebshof des Hagener Entsorgungsbetriebs abgegeben werden. Das bewährte System habe sich gut etabliert und sei eine effiziente Lösung, so lautet das Fazit vom HEB.