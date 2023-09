25 Jahre Ambulanter Hospizdienst

Jubiläumsfeier mit Familientheaterstück

Seit 25 Jahren nun unterstützen Ehrenamtliche, betroffenen Erwachsenen und Kindern auf ihrem Weg, der von Trauer und Tod geprägt ist. Zum Jubiläum gab es gestern Nachmittag ein Familientheaterstück mit zwei Clowninnen und dem Therapiehund Motte zu den Hospizorientierten Themen Trauer und Tod.

Qualifizierungskurse für Ehrenamtliche

Das Herz der Einrichtung sind die Mitarbeiter, die ehrenamtlich das Hospiz unterstützen und die Familien begleiten. Dazu bietet die Caritas regelmäßige Qualifizierungskurse an. Weitere Informationen gibt es unter folgender Mail: hospiz@caritas-hagen.de

Weitere Veranstaltungen

Die Autorin und renommierte Trauerbegleiterin Mechthild Schroeter- Rupieper liest aus ihrem neuen Buch mit musikalischer Begleitung. Stattfinden tut die Veranstaltung diesen Freitag (22.09.2023) in der Pauluskirche in der Gutenbergstraße 18 in Wehringhausen. Einlass ist ab 17.30. Der Eintritt ist frei.