Viel Freude bis zum Schluss

Beim Hospizdienst der Caritas steigt die Nachfrage nach Hilfe in türkischsprachigen Familien. Deshalb sucht das Team neben deutschen Muttersprachlern auch verstärkt nach türkischen Muttersprachlern, die Spaß an der ehrenamtlichen Arbeit haben. Im Hospizdienst geht es darum, die Menschen in Teilen ihres Alltags zu begleiten. Im Februar beginnt der Qualifizierungskurs zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Bis dahin können sich Interessenten beim Hospizdienst der Caritas melden und in einem unverbindlichen Vorgespräch mehr über die ehrenamtliche Arbeit dort erfahren.

