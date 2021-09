3.722 Euro eingespielt

Am Samstag trafen beide Teams auf dem Westfalia-Sportplatz im Hameckepark aufeinander. Mehr als 250 Zuschauer waren dabei. Neben dem Fußballspiel gab es auch eine Tombola. Dazu kamen noch private Spenden der Spielerinnen. Die eingespielte Summe geht an die Städtische Kita in Eckesey, die durch das Hochwasser stark betroffen ist. Der Scheck wurde am Montag übergeben. Die Kita möchte das Geld in einen neuen Spielplatz stecken. Dass das Spiel 5:1 für die Nationalmannschaft ausging, war am Samstag Nebensache.