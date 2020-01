4500 Euro für Lichtblicke

J-Apotheken sammeln in sieben Jahren 26 000 Euro

Bei der Taler-für-Lichtblicke-Aktion sind 4500 Euro zusammen gekommen. In sieben Jahren haben die J-Apotheken damit insgesamt knapp 26 000 Euro für Kinder und Familien, die unverschuldet in Not geraten sind, gesammelt und damit die Aktion Lichtblicke der NRW-Lokalradios unterstützt. Wir sagen danke!