Lichtblicke-Spendenübergabe nach der Taler-Sammelaktion

Die J-Apotheken haben am Freitag offiziell den Betrag von 4700€ übergeben. Die Spenden beziehen sich aus den silbernen Talern, die man in der Weihnachtszeit spenden konnte. Das Geld geht an die Aktion Lichtblicke.

© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos