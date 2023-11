Der erste Weihnachtsmarkt-Tag

Der 56. Hagener Weihnachtsmarkt ist nun offiziell eröffnet. Neben vielen Essenständen und Fahrgeschäften wie dem allbekannten Riesenrad auf dem Friedrich- Ebert Platz und der großen Eisbahnrutsche ist in diesem Jahr auch ganz neu dabei eine Kunsteisbahn.

Am 6.12 kommt der Nikolaus!

Am 1.12. gibt es ein großes Weihnachts-Feuerwerk und an Nikolaus kommt der Nikolaus in die Konzertmuschel in den Volkspark. Geöffnet bleibt der Weihnachtsmarkt bis zum 30.12

