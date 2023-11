Hagener Weihnachtsmarkt 2023

Die Rahmendaten

Der Weihnachtsmarkt wird am Donnerstag, den 23. November um 17 Uhr in der Konzertmuschel im Volkspark eröffnet. Die Buden und Fahrgeschäfte sind in diesem Jahr bis zum 30. Dezember geöffnet. Der Weihnachtsmarkt läuft also nach den Weihnachtsfeiertagen weiter. Nur an Totensonntag, Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen bleibt der Markt geschlossen. Der Hagener Weihnachtsmarkt ist montags bis donnerstags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet. Freitags und samstags sind die Buden von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Sonntags könnt ihr von 12 bis 20.30 Uhr Glühwein trinken und bummeln.

Die Attraktionen

Der Weihnachtsmarkt lockt wieder mit zahlreichen Buden und Fahrgeschäften. Auf dem Friedrich Ebert Platz wird wieder das große Riesenrad stehen. Außerdem gibt es wieder eine große Familienrutsche und eine Eisbahn. Die Eisbahn stammt von einem Hersteller aus der Schweiz. Aus Nachhaltigkeits- und Kostengründen wird nicht auf "echtem Eis", sondern auf Kunststoffplatten gefahren. Die Veranstalter versprechen jedoch, dass das Fahrgefühl genauso wie auf echtem Eis ist. Alle Glühwein-Fans haben wieder eine große Auswahl an verschiedenen Glühweinbuden. Für den kleinen oder großen Hunger zwischendurch gibt es zahlreiche Essensstände.

Der Bummelpass

Wie schon in den letzten Jahren gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Bummelpass, der vor allem für Familien interessant ist. Er kostet 15 Euro und hat einen Gegenwert von 30 Euro. Unter anderem kann man mit ihm einmal kostenlos Eislaufen und kleinere Karussells kostenlos nutzen. Jeder Bummelpass entspricht außerdem einem Tombola-Los. Die Auslosung findet am 27.12. um 17 Uhr im Volkspark statt. Erhältlich ist der Bummelpass im M12 in der Mittelstraße. Auf dem Weihnachtsmarkt könnt ihr die Pässe bei Wagners Kinderkarussell auf dem Adolf-Nassau-Platz, beim Kinderkarussell Alexius in der Hohenzollernstraße und beim Crazy Nikolaus im Volkspark kaufen.

Das Thema Nachhaltigkeit

Der Hagener Weihnachtsmarkt wird jedes Jahr nachhaltiger. Es gibt nach wie vor ein Plastik-Verbot. Außerdem werden die Buden und Fahrgeschäfte mit 100% Ökostrom der Mark E betrieben. 2023 gibt es zum ersten mal auch fair gehandelte Hagener Produkte wie z.B. Kaffee oder Schokolade zu kaufen.

Veranstaltungen und weitere Infos

Der Weihnachtsmarkt besteht nicht nur aus Glühweinbuden, Essensständen und Fahrgeschäften. Es gibt auch zahlreiche Konzerte und Events. Am 6.12. kommt z.B. der Nikolaus in die Konzertmuschel im Volkspark. Am 1.12. gibt es ein großes Weihnachts-Feuerwerk. Weitere Infos zu den Veranstaltungen und zum Weihnachtsmarkt an sich gibt es auf der Homepage der Stadt.