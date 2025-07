Start in Hagen mit viel Vorfreude

Am Samstag (19.07.) fiel der Startschuss für die 6. ADAC Youngtimer Tour an der Fernuniversität in Hagen. Die Youngtimer-BesitzerInnen gingen bereits um 09:30 Uhr mit ihren Autos an den Start - bestens gelaunt und mit viel Liebe zu ihrem automobilen Kulturgut.





170 Kilometer automobile Leidenschaft

Die rund 170 Kilometer lange Strecke führte die Teilnehmer quer durch das östliche Westfalen. Die Städte wie Herdecke, Witten und Bochum boten dabei immer wieder spannende Kulissen für die teils noch selten vorhandenen Autos.

Auch die „Polizei" war Teil der Tour ;) © Majlinda Shaqiri/ Radio Hagen Auch die „Polizei" war Teil der Tour ;) © Majlinda Shaqiri/ Radio Hagen

Mehr als nur fahren: Aussicht, Spaß und Teamarbeit

Neben den vielen zu befahrenen Landstraßen waren auch Geschicklichkeits- und Teamaufgaben Teil der ADAC-Tour. Sei es Slalom-Fahren oder innerhalb von wenigen Sekunden Strecken abfahren. 





Belohnung am Ende: Preise und 90er-Party

Nach einem fahrreichen Tag, wartete auf die Teilnehmer Preise für die besten Leistungen. Der gelungene Abschluss des Tages war eine Party im 90er-Stil in der Mensa der Fernuniversität – mit Musik, guter Laune und vielen Gesprächen.