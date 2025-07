Filmprojekt East-West-East

Zusammen setzten sie sich in drei Gruppen zusammen und arbeiten an drei verschiedene Filmen oder genauer noch Biographien, erklären die Gruppenleiterin Marina:

Die Teilnehmer aus der Ukraine, Georgien, Türkei und Deutschland, versuchten in den zwei Woche die sie für die Filme Zeit hatten, tiefgründige Themen auszuarbeiten. Dabei wird klar, das egal aus welchem Land man kommt, fast alle Menschen mit den selben Problemen und Ängsten kämpfen. Johnny Burghart, Videograf Leiter in dem Filmprojekt, findet es auch wichtig mehr auf die Menschen selber zuschauen:

Die Ergebnisse des Projekts wurden gestern Abend kostenlos in der Pelmke vorgeführt, zusammen mit einem Angebot von Essen und Getränken. Wie emotional ergreifend diese Filmarbeit sein kann, erklärt der blinde Hauptdarsteller Yusuf, in dem Film mit dem Namen "The Wings":

Diese tolle Botschaft passt auch gut zu dem Motto der Organisation, da sie junge Menschen engagieren wollen und sie motivieren, das auch sie etwas ändern können in ihrer Welt. Für solche Projekte, welche auch in Zukunft noch öfter stattfinden werden, läuft im vorweg eine Anmeldungsphase ab und dabei werden dann die Menschen ausgesucht, welche mit besonderem Interesse für die Sache brennen.