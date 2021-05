70m², 43 Personen, eine Wohnung

Die Polizei hat am Wochenende eine Feier mit 43 Leuten in Haspe aufgelöst. Es gab massive Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. 26 Erwachsene und 17 Kinder waren zusammen in einer 70 Quadratmeter großen Wohnung, alle ohne Mund-Nasen-Schutz.

© chalabala - stock.adobe.com