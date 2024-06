Schüsse in Hagen: Täter in Untersuchungshaft

Schüsse in Oberhagen & Eilpe

Der Mann steht im Verdacht, am Samstag gegen 11 Uhr seine Ehefrau in der gemeinschaftlichen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße schwer verletzt zu haben. Er schoss sie nieder, ging dann ins Treppenhaus und feuerte eine Etage höher mehrfach gegen eine Wohnungstür. Zum Glück wurde dort niemand verletzt. Doch der Schütze hörte nicht auf: Er verließ das Haus, fuhr mit einem Auto zu einem Friseursalon an der Eilper Straße und schoss auf drei weitere Personen. Zum Teil bestand Lebensgefahr. Der Zustand der Opfer hat sich mittlerweile aber stabilisiert, teilte die Polizei am Montag mit.

In der Tür des Friseursalons in der Eilper Straße ist ein Einschussloch zu erkennen. © Felix Tusche In der Tür des Friseursalons in der Eilper Straße ist ein Einschussloch zu erkennen. © Felix Tusche

Spezialeinheiten im Einsatz

Nach der brutalen Tat flüchtete der Hagener mit seinem Auto auf einen nahegelegenen Supermarktparkplatz, stellte den Wagen ab und rannte davon. Die Polizei suchte mit Spürhunden, Drohnen und Hubschraubern nach dem flüchtigen Täter. Am Samstag hatten sie mit den Suchmaßnahmen noch keinen Erfolg. Den entscheidenden Hinweis zur Festnahme gab es erst am Sonntag.

Die Spezialkräfte der Polizei suchten auch mit Hilfe von Drohnen nach dem flüchtigen Täter. © Felix Tusche Die Spezialkräfte der Polizei suchten auch mit Hilfe von Drohnen nach dem flüchtigen Täter. © Felix Tusche

Zugriff auf Gut Kuhweide

Nach Radio Hagen Informationen soll der mutmaßliche Täter eine Frau nach einer Zigarette gefragt haben. Daraufhin rief sie die Polizei. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot aus. Auch ein Hubschrauber und mehrere Spezialeinheiten waren im Einsatz. So konnte der mutmaßliche Täter schnell gefunden und widerstandslos festgenommen werden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Hintergründe und den genauen Tathergang soll nun eine Mordkommission der Hagener Polizei aufklären. Polizeisprecher Tino Schäfer fasst den Einsatz zusammen.

© Radio Hagen

Großeinsatz nach Schüssen in Hagen