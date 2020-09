7.500 Euro für Wetterstation

Die neue Wetterstation will auf den höchsten Punkt der Stadt. Sie soll am Standort Bölling enstehen und künftig die Feuerwehr bei ihrer Arbeit unterstützen. An der neuen Station sollen Kameras das Wetter, aber auch den Wald beobachten. So soll auch die Gefahr von Waldbränden eher erkannt werden. 14.000 Euro soll die neue Station kosten, die Bezirksvertretung Eilpe/Dahl würde mehr als die Hälfte dazugeben. Auf der Suche nach einem Standort für eine neue Kita in Eilpe werden zwei Möglichkeiten favorisiert: Neben der Gesamtschule in der Wörthstraße oder im leerstehenden Gebäude der August-Hermann-Francke-Schule.