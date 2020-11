9. November in Hagen

Würde und Wert eines jeden Menschen sind unantastbar. Und für rechtsextremistische, rassistische und antisemitische Kräfte ist in unserer Stadt kein Platz. Das hat Oberbürgermeister Erik Schulz am Abend aus Anlaß des Pogromgedenkens gesagt. Wegen der Corona-Situation fand in diesem Jahr keine Veranstaltung mit vielen Gästen statt. Als Ersatz gab es einen Live-Stream im Netz. Vor der Synagoge in der Potthofstraße gab es die Rede des Oberbürgermeisters, künstlerische Beiträge und ein jüdisches Gebet.

