A45 gesperrt nach LKW-Unfall

Ein 47-jähriger Fahrer aus Duisburg verlor kurz vor dem Kreuz Hagen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen LKW. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, wobei sich der mitgeführte Anhänger löste und quer über die gesamte Fahrbahn schleuderte. Der LKW selbst drehte sich um 180 Grad und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Die Wucht des Aufpralls verursachte nicht nur schwere Schäden an den Leitplanken auf beiden Seiten, sondern riss auch einen tiefen Spalt in den Asphalt. Glücklicherweise waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, und verletzt wurde niemand. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich der Trailer vom Zugfahrzeug löste, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Der Lastwagen transportierte neben Stückgut auch Kanister mit Gefahrgut. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um eine mögliche Umweltgefahr zu verhindern. Ein Spezialunternehmen wurde mit der Bergung beauftragt, zudem zogen die Einsatzkräfte Chemiefachberater hinzu, um den sicheren Umgang mit den gefährlichen Stoffen zu gewährleisten. Die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund musste vollständig gesperrt werden. Die Sperrung dauert zur Stunde noch an. Wie lange der Einsatz noch andauern wird, ist derzeit unklar. Autofahrer und LKW-Fahrer, die in der Vollsperrung standen, mussten bis zu zwei Stunden in ihren Fahrzeugen ausharren, bevor sie unter Begleitung zurückgeführt wurden. Mit einer vollständigen Freigabe der Strecke ist erst nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten zu rechnen.