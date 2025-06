Sechspurige Erweiterung A45

Aber das alles dient natürlich einem Sinn, denn die steigende Verkehrsbelastung auf dieser Strecke soll dadurch gelöst werden. Klaus Gilmann, Geschäftsbereichleiter Planung und Grunderwerb bei der Autobahn Westfalen im Bereich Hagen, sieht die Vorteile, welche durch diese Erweiterung greifbar werden:

An mehreren Tagen wurden in öffentlichen Infoveranstaltungen die Anwohner eingeladen Fragen zu stellen und mehr über das Projekt und die Planung zu erfahren. Die Arbeit ist noch in den Kinderschuhen und der konkrete Zeitplan und Beginn des Baus ist noch unklar. Davor müssen noch einige Probleme, Analysen und Ermittlungen mit den Behörden und dem Ehrenamt besprochen werden, erklärt ein Mitarbeiter der Autobahn Westfalen:

Vor allem Themen des Lärmschutzes waren für viele der Besucher wichtig, da sie selber Anwohner sind. Eine nahezu komplette neu Bauung von Lärmschutzwänden und teilweise die Erhöhung bestehender Wände ist geplant. Aber Kritik gibt es von Anwohnern aus Mischgebieten, da dort die Lärmwerte anders beurteilt werden als in reinen Wohngebieten. Doch die Besucher sind schon mal froh in das Baugeschehen einbezogen zu werden:

Jetzt ist noch Zeit zu diskutieren, kritisieren und etwas zu ändern. Alle Besucher konnten ihre Kontaktdaten hinterlassen um für eventuelle Befragungen und Updates über die Erweiterung informiert zu werden. Weiter Fragen können an den Kontakt der Autobahn geschickt werden: kommunikation.westfalen@autobahn.de. Denn wie wir alle wissen: Kommunikation ist Key, und eine gute Zusammenarbeit zwischen Autobahn Westfalen und den Anwohnern sorgt für eine reibungslosere Planung und Bau.