Ab August Geflüchtete bei Max Bahr

Am 1. August soll laut Plan die Landesaufnahme-Einrichtung für Geflüchtete eröffnen. Auf dem ehemaligen Gelände des Max-Bahr-Baumarktes in Eckesey werden dann bis zum 800 Menschen untergebracht. Das hat Ordnungsdezernent André Erpenbach im Rat mitgeteilt. Erpenbach sagte auch, daß die Zahl der nach Hagen zugewiesenen Flüchtlinge weiter steigt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wäre ein zweiter Container-Standort nötig. Bereits in Vorbereitung ist ein solcher Standort in Hohenlimburg auf dem Gelände des Erich-Berlet-Stadions am Kirchenberg.

© Glaser - Fotolia