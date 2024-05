Suche nach Unterkünften

Insgesamt stehen 94 Plätze zur Verfügung. Bedeutet auch: die Karl-Adam-Halle kann voraussichtlich im kommenden Monat wieder für den Schul- und Vereinssport genutzt werden. Darüber hinaus sollen Container-Unterkünfte auf einem Teil des Parkplatzes des Kirchenbergstadions in Hohenlimburg entstehen. Ende dieses Monats sollen die Arbeiten beginnen, mit der Gründung fürs Fundament. Auch hier werden, wie in der Hochstraße, die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig vor dem Bezug der Container in einer Bürgerinformationsveranstaltung über die Details informiert.