Ab in die Jägerausbildung?!

Eine lange Ausbildung und das ist auch gut so!

Weidmannsheil heißt es ja wenn man sich unter Jägern grüßt. In Hagen startet ab September wieder die Jägerausbildung. Die geht ganze 7 Monate aber beinhaltet alles und mehr, was man als guter Jäger wissen sollte. Warum dauert das so lange bis man dann den Jagdschein in der Hand hält?

Kleine Gruppen zum besseren (Kennen-) Lernen

Ein richtig intensiver Kurs. Der findet 2 Mal die Woche abends statt und natürlich gehört neben dem theoretischen Wissen auch die Praxis dazu. Geübt wird auf dem Schießstand und es gibt natürlich auch die Möglichkeiten am Wochenende gemeinsam auf die Jagd zu gehen. Die Gruppen sind mit maximal 15 Leuten aber recht klein. Warum ist das so?

Stereotypen

Beim Wort Jäger denken viele bestimmt direkt an Bambi oder andere Stereotypen. Oft wird ja gesagt, die Menschen töten zum Spaß die Tiere oder machen den Schein, um eine Waffe besitzen zu dürfen. Letztere können durch die Intensität und Größe des Kurses direkt aussortiert werden, aber wie geht man damit um?

Wer sich das Ganze näher anschauen möchte: Am 22.08 findet ein Infoabend auf Gut Hausen in Vorhalle statt. Ab 19 Uhr gibt es dann unverbindlich alle Informationen rund um die Ausbildung und die Möglichkeit Fragen zu stellen.