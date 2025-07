Denn damit werden die Sommerferien erstmal richtig eingeleitet. Dieses Jahr noch mit einem besonderem Twist, passend zum Wetter: es wird Salsa gespielt, erklärt Peter Thiebes, langjähriger Schlagzeuger der Band:

Zwar ist Salsa jetzt Mal bisschen anders als die funky und swing Musik, die sonst gespielt überwiegend wurde, aber auch dafür ist die Gruppe vorbereitet. Denn die Big Band der Musikschule ist ein eingespieltes Team aus jung und alt, mit Musikern der Musikschule, aber auch einigen Gästen. Stefan Mehl, Leiter der Band, zeigt uns seine Gruppe:

Die Sonne scheint, die Restaurants sind gefüllt und das Publikum hat sich versammelt. Und am wichtigsten, die Musik lädt zum Entspannen ein. Alle anwesenden: wunschlos glücklich

So fangen die Sommerferien auch gut an. Aber nicht nur neu eingeprobte Latein-amerikansiche Musik wurde gespielt, sondern auch die alt bekannten "Klassiker" der Band. Wie unter anderem Film- und Serienmusik. Die Musik bringt gute Laune und wer es dieses Jahr verpasst hat, kann es sich auf jeden Fall für das nächste Jahr notieren, denn die Tradition "Swing in die Ferien" wird in den Elbershallen fortgesetzt.