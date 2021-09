ABC-Lesetasche für Kinder

Dabei verteilen sie an die Kids Geschenke, in denen unter anderem ein Buch, aber auch ein paar andere Überraschungen stecken. Zusätzlich gibt es bei jeder Geschenkübergabe eine kleine Geburtstagsaktion. Ein Zauberer präsentiert seine Tricks und verrät sogar was teilweise dahinter steckt. Mit der Aktion sollen die Kids nicht nur ein unvergessliches Erlebnis haben, sondern auch zum Lesen motiviert werden. Unterstützung gibt es dafür von der Sparkassenstiftung, dem Förderverein Lesezeichen Stadtteilbücherei Haspe und dem Förderverein Stadtbücherei an der Springe.

Heute waren die Schülerinnen und Schüler der Goldberg-Grundschule dran, morgen geht es dann in die Stadtteilbücherei Haspe zur nächsten Schule.