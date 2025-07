Sommercamp Phoenix Hagen

Das Camp findet an vier verschiedenen Wochen mit vier verschiedenen Gruppen aus Kindern im Grundschulalter statt. Dabei wird auch darauf geachtet, das die Gruppen nicht all zu groß werden, um sich mehr auf die Kinder zu konzentrieren. Aber anders als man es sich von Phoenix Hagen vorstellt, ist Basketball nicht im Hauptfokus, erklärt Camptrainerin Sophie Kneip:

Die Anmeldung lief über Flyer Verteilung in den AGs statt oder auch über die Website, wo die Eltern ihre Kinder online für das Camp anmelden konnten. Durch die verschiedenen Wochen wo das Camp stattfindet, konnten sich die Kinder eine Woche aussuchen, wo sie Zeit haben. Heute wurden die Kinder mit einem aufgebauten Parkour überrascht. Egal ob die Kinder zum ersten Mal in dem Camp sind, oder schon öfter, die Freude bleibt gleich:

Aber nicht nur für die Kinder heißt das Camp viel Spaß, sondern auch für die Trainer. Welche teilweise auch selber noch Schüler sind und das Camp als Ferienjob mitmachen. Andere machen aber auch hier schon länger Arbeit mit Kindern im Rahmen von Phoenix Hagen. Sophie Kneip, freut sich immer auf die Camp Wochen, auch wenn sie zugibt, das es nicht immer leicht ist:

Das Sommercamp sorgt nicht nur für Spaß und Sport, sondern bietet auch in der Mittagspause Verpflegung für die Kinder. Jeweils von 9:00-15:00 spielen die Kinder in verschiedenen Sporthallen in Hagen. Die erste Woche findet das Camp in der Käthe Kollwitz Halle statt.