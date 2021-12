Abellio macht Schluss

Über 1000 Leute arbeiten bei Abellio in NRW, ihnen sichert der Verkehrsverbund Rhein Ruhr ausdrücklich den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu. Abellio gehört zur niederländischen Bahn und hat seinen NRW-Sitz bei uns in Hagen. Das Unternehmen bedient wichtige Zuglinien in NRW und steckt in tiefroten Zahlungen. Verhandlungen mit dem VRR über mehr Geld und neue Verträge waren in der letzten Woche endgültig gescheitert.