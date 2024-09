Abriss der Autobahnbrücke Nöhstraße beginnt am Wochenende

In Vorhalle stehen am Wochenende Abrissarbeiten an. Die betreffen die Autobahnbrücke Nöhstraße. Das Bauwerk soll komplett erneuert werden. Erste Teile werden am Wochenende abgerissen.

© Radio Hagen