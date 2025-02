Abriss und Neubau der Fuhrparkbrücke

Bis dahin will sich die Stadt nicht nur mit der Bahn abstimmen sondern auch Fördertöpfe anzapfen. Die neue Brücke soll als Fachwerkbrücke gebaut werden, das ist die günstigste Lösung in Sachen Investitions- und Betriebskosten. Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von vier Jahre und Baukosten in Höhe von 18 Millionen Euro.