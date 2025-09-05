Abschied im Seniorenbeirat

Zitat: Ihre Fußstapfen zu füllen, wird sicherlich keine einfache, aber eine erfüllende Aufgabe sein. Viele kennen Ruth Sauerwein auch als aktive Frau in vielen anderen Bereichen, etwa der Gewerkschaft Verdi, dem Verein Friedenszeichen oder den Hagener Grünen. Gewürdigt und verabschiedet wurde auch Hans-Jürgen Klein, er war 40 Jahre lang aktiv im Seniorenbeirat, darunter viele Jahre als stellvertretender Vorsitzender.