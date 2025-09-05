Navigation

Abschied im Seniorenbeirat

Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 06:49

Der Seniorenbeirat der Stadt Hagen bekommt nach der Kommunalwahl einen neuen Vorsitz. Ruth Sauerwein hatte das Amt die letzten 20 Jahre inne und wurde auf der letzten Sitzung in den Ruhestand verabschiedet. Es könnte auch der Unruhestand sein, erklärte Bürgermeister Dietmar Thieser.

© Charlien Schmidt

Zitat: Ihre Fußstapfen zu füllen, wird sicherlich keine einfache, aber eine erfüllende Aufgabe sein. Viele kennen Ruth Sauerwein auch als aktive Frau in vielen anderen Bereichen, etwa der Gewerkschaft Verdi, dem Verein Friedenszeichen oder den Hagener Grünen. Gewürdigt und verabschiedet wurde auch Hans-Jürgen Klein, er war 40 Jahre lang aktiv im Seniorenbeirat, darunter viele Jahre als stellvertretender Vorsitzender.

