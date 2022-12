Abschlussfilm holt Thema aus der Tabuzone

Der Film lief in den letzten zwei Jahren bereits auf ein paar deutschen und amerikanischen Festivals. Die Polizei in Niedersachsen arbeitet mittlerweile präventiv an Schulen mit dem Film. Im neuen Jahr soll der Film dann sogar beim LKA vorgestellt werden. Sharlin Lucia hat damit ihr Ziel erreicht.

Mein Film „Beats per Minute“ ist jetzt auf meinem YouTube Kanal online! Hier findet ihr den Film!